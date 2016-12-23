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23.12.2016 12:15

99 лет назад вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок»

23 декабря 1917 года вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Гудок». Поначалу это было небольшое издание, отражавшее мнения железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского и Московского узлов. С мая 1920 года «Гудок» превращается в авторитетную ежедневную газету. Начиная с 1920-х годов в редакции работали многие писатели, ставшие классиками отечественной литературы: Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Константин Паустовский. Публикации «Гудка» читало не одно поколение железнодорожников. Со временем газета из отраслевой превратилась в общероссийское общественно-политическое издание. Здесь печатались Валентин Распутин, Василий Белов, Валерий Ганичев, Владимир Карпов, а также другие известные писатели, деятели культуры, ученые и производственники. За последнее время возрос и объем, а также качество материалов газеты, она является крупнейшим железнодорожным корпоративным изданием в России, печатается в 25 городах. Тираж превышает 300 тысяч экземпляров. К тому же газета имеет полноценный вэб-портал, предоставляющий в открытом доступе всем желающим каждый свежий номер и архив. 

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