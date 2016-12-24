Прокуратура Первомайского административного округа г. Мурманска проведет "горячую линию" по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска 26 декабря 2016 года с 10:00 до 13:00 часов будет проводиться "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме "горячей линии" вы можете помощнику прокурора округа Пановой Веронике Александровне по телефону 53-06-39.

Прокуратура Мурманской области