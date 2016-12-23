В Мурманске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»

В сентябре – ноябре 2016 года Министерством образования и науки Мурманской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», посвященный 100-летию со Дня рождения города Мурманска. Региональным координатором конкурса является отдел туристско-краеведческой и эколого-биологической работы Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

Цель конкурса – развитие туристско-краеведческого направления дополнительного образования детей, организация и проведение исследовательской работы с обучающимися Мурманской области, изучение истории родного края.

Конкурс проводился по номинациям:

- Военная история России (изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков);

- Культурное наследие. Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным источникам; изучение непосредственных остатков человеческой деятельности; изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края);

- Природное наследие. Юные геологи. К туристскому мастерству (изучение и охрана природного наследия; развитие исследовательской деятельности обучающихся в области геологии);

- Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода);

- Школьные музеи. История детского движения. История образования (изучение истории отдельных образовательных организаций, школьных музеев, системы в целом);

- Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической помощи тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины);

- Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней). В рамках этой тематики могут вестись исследования разного масштаба - изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных явлений или воссоздание общей истории края;

- Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного наследия родного края, развитие литературного творчества обучающихся);

- Экологическое краеведение (изучение природного наследия, отдельных памятников природы в целях ее охраны и воспроизведения);

- Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов).

В число победителей и призеров конкурса вошли обучающиеся основной общеобразовательной школы № 8 н.п. Титан (г. Кировск), средней общеобразовательной школы № 20 с. Лувеньга Кандалакшского района, средней общеобразовательной школы № 7 г. Апатиты, основной общеобразовательной школы № 1 имени М.А. Погодина г. Полярного ЗАТО Александровск, средней общеобразовательной школы имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, Центра дополнительного образования детей ЗАТО г. Заозерск, средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя России Марка Евтюхина г. Североморска, Мурмашинской средней общеобразовательной школы № 1, Северного колледжа физической культуры и спорта, Мурманского академического лицея, лицея № 2, гимназий № 6 и № 7, средних общеобразовательных школ №№ 22, 27 и 49 г. Мурманска.

Работы победителей будут направлены для участия в финальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в апреле 2017 года в ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» г. Москва.

Министерство образования и науки Мурманской области