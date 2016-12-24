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24.12.2016 11:00

На время взрывных работ сегодня планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что сегодня планируется проведение взрывных работ в районе 8-9 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола - Мурмаши. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто сегодня с 14.30 до 15.30.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Кола – Мурмаши и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правил дорожного движения.
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