На время взрывных работ сегодня планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что сегодня планируется проведение взрывных работ в районе 8-9 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола - Мурмаши. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто сегодня с 14.30 до 15.30.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Кола – Мурмаши и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правил дорожного движения.