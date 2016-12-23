УМВД России по Мурманской области предупреждает об опасности употребления фальсифицированной алкогольной продукции

Органами внутренних дел региона на постоянной основе принимаются меры по декриминализации алкогольного рынка, выявлению и пресечению производства и оборота спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья населения.

Сотрудниками полиции Мурманской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборотом контрафактной, фальсифицированной, недоброкачественной продукции и ее незаконным ввозом на территорию Российской Федерации.

В текущем году сотрудниками УМВД на территории Мурманской области в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено 160 административных правонару­шений, большинство из них (84) касаются нарушения правил розничной продажи. Выявлено также 30 фактов розничной продажи алкоголя несовершеннолетним, 22 – оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, 10 – незаконного использования средств индивидуализации товаров.

За год из незаконного оборота изъято более 15 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Так, в ходе проведения мероприятий сотрудниками ООПАЗ УМВД России по Мурманской области в складском помещении по пр. Портовый был установлен факт нахождения в обороте спиртосодержащей продукции при отсутствии необходимых сопроводительных документов. Она находилась в бутылках общим количеством 7866,8 литров. Решением суда индивидуальный предприниматель привлечена к ответственности. Спиртосодержащая продукция конфискована.

Осуществляется и межведомственное взаимодействие по выявлению фактов незаконного оборота алкогольной продукции. В его рамках полиции предоставляется информация о лицензиях на розничную продажу алкогольной продукции, выданных для осуществления данной деятельности на территории Мурманской области, сведения о федеральных специальных и акцизных марках, нанесённых на алкогольную продукцию и подтверждающих её легальность, а также информация о закупках и фактах продаж алкоголя организациями и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, сотрудники УМВД принимают участие в разработке законопроектов, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Так, например, на координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области, состоявшемся в сентябре текущего года, были внесены предложения об изменениях в Законе Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО в части ужесточения требований к предприятиям общественного питания, реализующим алкогольную продукци в ночное время.

УМВД России по Мурманской области предупреждает граждан об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли либо посредством сети Интернет.

Полицейские напоминают о том, что не стоит приобретать алкогольную продукцию по слишком заниженным ценам, это является одним из признаков ее ненадлежащего качества. Также должна вызывать подозрения потребителей маркировка «Duty free» на товаре, реализуемом вне специализированного магазина.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПААЗ УМВД России по Мурманской области)

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