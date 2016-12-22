Марина Ковтун вручила ежегодные премии «За особый вклад в развитие культуры и искусства»

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела традиционную встречу с руководителями мурманских организаций творческих союзов и лауреатами ежегодной премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства».

Приветствуя гостей, глава региона отметила, что в этом году в связи со 100-летием Мурманска культурная жизнь региона была особенно насыщенной. Это касается не только гастролей столичных артистов и выставок из фондов ведущих музеев. Самое активное участие в юбилейном марафоне приняли деятели культуры и искусства Заполярья.

«Вы – наш золотой фонд, и мы вами очень дорожим», – сказала Марина Ковтун. Представителей творческих профессий области, как отметила Марина Ковтун, отличают очень ясное понимание ответственности художника, самоотдача и искренность.

Говоря об итогах уходящего года, губернатор упомянула большое событие в культурной жизни края – открытие обновленной филармонии. Такой концертной площадкой может похвастать не всякий регион, и, по мнению Марины Ковтун, она под стать таланту наших музыкантов. Директор областной филармонии Виктория Чачина отметила, что с открытием после реконструкции поменялась даже публика. С началом электронной продажи билетов на концерты приезжает много любителей музыки из области.

Руководители творческих союзов рассказали о проделанной за год работе и поделились своими планами.

Председатель областной организации Союза писателей России Михаил Орешета поделился хорошей новостью – впервые книга мурманского писателя Владимира Блинова об атомных ледоколах издана на японском языке. Михаил Григорьевич высказал пожелание видеть больше краеведческой литературы на полках школьных библиотек. Он также рассказал о планах организовать творческие поездки писателей по Мурманской области, чтобы знакомить с творчеством наших авторов прежде всего молодежь.

Этот вопрос Марина Ковтун перевела в практическую плоскость, сообщив, что в 2017 году региональным министерством образования и науки запланировано проводить в школах области «Час чтения». Глава региона пригласила писателей края принять участие в этом проекте.

Затем губернатор вручила награды и премии заполярным деятелям культуры и искусства.

Почетным знаком «За заслуги перед Мурманской областью» награждена директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина.

Лауреатами премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2015 год стали писатели Леонид Коновалов и Борис Блинов, художники Вера Чеботарь и Николай Завертайло, художник Мурманского областного театра кукол Любовь Пьянкова, артист Мурманского областного драматического театра Александр Водопьянов, артистка Драматического театра Северного флота Ольга Денисова, архитектор Евгений Галыгин, солист Мурманской областной филармонии Дмитрий Гилёв, заместитель директора областной филармонии Елена Завалиенко и артист Ансамбля песни и пляски Северного флота Анатолий Иванов.

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