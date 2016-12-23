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23.12.2016 11:15

Министерство социального развития Мурманской области провело информационно-правовой семинар для специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан

Министерство социального развития Мурманской области провело информационно-правовой семинар для специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан по теме «Деятельность органов опеки и попечительства по осуществлению надзора за деятельностью опекунов, попечителей и организаций, в которые помещены под надзор недееспособные или не полностью дееспособные граждане. Особенности установления и осуществления опеки или попечительства над совершеннолетними подопечными их близкими родственниками». В семинаре приняло участие 25 человек. 

Участники семинара обсудили вопросы о взаимодействии органов местного самоуправления с территориальными отделами Росреестра по Мурманской области, особенности осуществления государственной регистрации сделки или государственной регистрации прав на основании сделки, совершенной с объектами недвижимого имущества подопечного, об оказании содействия и помощи опекунам и попечителям в реализации и защите прав совершеннолетних подопечных. Особое внимание было уделено новации в установлении и осуществлении опеки или попечительства над совершеннолетними подопечными их близкими родственниками. Участники семинара смогли поделиться опытом и обсудить проблемные вопросы, возникающие при  осуществлении государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.


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