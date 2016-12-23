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23.12.2016 13:15

Ученица Североморской детской музыкальной школы Дарья Гладских приняла участие в концертной программе Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова

В минувшее воскресенье в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоялся концерт Международного благотворительного фонда Владимир Спивакова «Торжество гармонии», в котором приняла участие юная аккордеонистка Дарья Гладских, ученица Североморской детской музыкальной школы.

Концерт состоялся в рамках глобального проекта «Услышать будущего зов…» из цикла «Дети – детям». Вот уже несколько лет эта программа проводит циклы концертов и выставки художественных работ. В проекте принимают участие юные таланты, которые делятся со сверстниками своим творчеством.

В концерте приняли участие солисты и творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Мурманской и Свердловской областей, Камчатского края. Дарья Гладских исполнила одно из самых знаменитых произведений Астора Пьяццоллы – танго «Oblivion», выступив в качестве солистки Концертного камерного оркестра школы искусств им. Е.А. Мравинского (г. Санкт-Петербург). Дарья Гладских получила в подарок для своей музыкальной школы от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова - комплектов струн ручной работы для оркестровых и народных инструментов.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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