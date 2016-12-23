Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о выявлении случаев заболевания голубей на территории Оленегорска

На территории Оленегорска с подведомственной территорией выявлены случаи заболевания голубей, протекающие со следующими симптомами: запрокидывание головы, неспособность взлететь, отсутствие реакции на людей, машины, собак. Лабораторные исследования, сделанные Мурманской облветлабораторией, установили наличие в сыворотке крови больных птиц антител к болезни Ньюкасла, антител к вирусу гриппа птиц обнаружено не было.

Ньюкаслская болезнь (или псевдочума) птиц – остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание птиц, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающее массовый падёж птицы. К заболеванию восприимчивы все домашние и дикие птицы отряда куриных – куры, цесарки, индейки, фазаны, павлины, перепела, голуби и другие. Страусы восприимчивы к инфекции в любом возрасте, однако клинические признаки, как правило, проявляются только у молодых птиц. Природным носителем вируса болезни Ньюкасла является синантропная птица отряда куриных, в условиях населенных пунктов это голуби.

Возбудитель болезни – вирус, устойчивый к низкой температуре, более 2-х лет сохраняющий активность в замороженном состоянии. Лечение данного заболевания не разработано и нецелесообразно, в связи с тем, что больная и переболевшая птица выделяет в окружающую среду большое количество вируса.

Клиническая картина во многом схожа с гриппом птиц. Скрытый период течения болезни длится от 2 до 5 дней, затем проявляются симптомы, среди которых повышение температуры тела, слабость, отказ от корма, затрудненное дыхание и другие. Гибель при этом заболевании доходит до 90 %.

Вирус болезни Ньюкасла может вызывать заболевание у человека. При этом естественная восприимчивость людей невысокая, заболеваемость носит спорадический характер. Человек заражается, вдыхая загрязненную вирусом пыль. Возможно заражение при заносе вируса загрязненными руками на конъюнктиву глаз. Болеют преимущественно лица, по роду своей деятельности связанные с птицеводством. Инкубационный период длится от 3 до 7 дней. Заболевание обычно протекает с невысокой температурой по типу острого катара дыхательных путей. Возможны конъюнктивиты и отек околоушных лимфатических узлов.

Мурманская область благополучна по болезни Ньюкасла среди домашней птицы. Тем не менее в целях предотвращения возникновения заболевания необходимо соблюдать меры предосторожности:

- не трогать руками и не приносить домой больных голубей, особенно на территорию личного подсобного хозяйства, в котором содержится домашняя птица

- не прикармливать голубей на подоконниках, на детских площадках и в других общественных местах

- принять меры по предотвращению проникновения дикой и синантропной птицы в помещения и на подворные территории, где содержится домашняя птица и хранятся корма для птицы

- исключить контакт домашней и дикой птицы, не допускать выгульного содержания домашней птицы

- о заболевании и падеже домашней птицы необходимо сообщать в государственные ветеринарные учреждения, обслуживающие территорию населенного пункта

- необходимо провести беседу о соответствующих мерах предосторожности с детьми.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /