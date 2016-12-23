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23.12.2016 10:00

В Мурманске дорожные полицейские совместно с представителями ОНФ поздравили школьников с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года и новогодних каникул сотрудники ОБ ДПС ГИБДД, представители Общероссийского народного фронта совместно с работниками судоремонтного завода № 35 поздравили учеников средней общеобразовательной школы №38 г. Мурманска. Главной темой мероприятия стала детская дорожная безопасность в период новогодних каникул.

Инспектор группы по пропаганде городского батальона ДПС Евгения Новикова напомнила детям о необходимости быть внимательными на дороге, призвала ребят не перебегать проезжую часть бегом и в неустановленных местах. Представитель полиции рассказала недопустимости движения на запрещающие сигналы светофора, а также необходимости ношения световозвращателей.

Праздник получился искренним и интересным благодаря исполнению ребятами из ансамбля «Росток» песен о знаках и Правилах дорожного движения.

После этого представители ОНФ и завода №35 вручили учащимся яркие фликеры, призвав школьников обязательно использовать световозращательные элементы на своей одежде, что особенно актуально в период полярной ночи.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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