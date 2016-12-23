В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 21 ДЕКАБРЯ ДО 17 ЧАСОВ 23 ДЕКАБРЯ пр. Кольский, 174 (корп. 5)
ул. Кошевого, 16 (корп. 2)
ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 20.00 ул. Генералова, 25, 27, 29/11
ул. Декабристов, 26, 28, 30
пр. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 29
ул. Трудовых резервов, 11
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска