В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 декабря.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 21 ДЕКАБРЯ ДО 17 ЧАСОВ 23 ДЕКАБРЯ пр. Кольский, 174 (корп. 5)

ул. Кошевого, 16 (корп. 2)

ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 20.00 ул. Генералова, 25, 27, 29/11

ул. Декабристов, 26, 28, 30

пр. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 29

ул. Трудовых резервов, 11

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска