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22.12.2016 19:30

"За особый вклад в развитие культуры и искусства". Премии губернатора Мурманской области получили 11 северян

Елена Ямаш.

Сегодня 11 северян получили премии губернатора Мурманской области "За особый вклад в развитие культуры и искусства". Среди награжденных - поэты и писатели, публицисты и художники, архитекторы и актёры, музыканты и певцы. Директору мурманской областной филармонии Виктории Чачиной вручили почетный знак "За заслуги перед Мурманской областью". На встрече руководители областных творческих союзов в неформальной обстановке обсудили с главой региона вопросы культуры, важные события уходящего года, проблемные моменты.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Характерная черта наших заполярных творческих работников - очень ясное понимание ответственности художника, если уж что то делается, то делается на высочайшем уровне. Вы привыкли делать все с полной отдачей и  на полную катушку ответственности. Вот это очень важно подчеркнуть".
Один из лауреатов премии главы региона - Александр Александрович Водопьянов. Ведущий актёр и режиссер областного драматического театра в этом году отпраздновал 70-летие. А наградой главы региона отмечена постановка "Не  покидай меня...". Спектакль посвящён юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Заслуженный артист Российской Федерации Александр Водопьянов: "Он трогает зрителя. Тут я могу не кривя душой сказать. Люди в слезах, взрослые мужчины, молодые ребята, все равно, к концу спектакля, как бы там не крепились, слезы на глазах есть. У кого больше, у кого меньше, и тишина".
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