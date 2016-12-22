22 декабря в России отмечают День энергетика

Алексей Котович.

В самый короткий день, в самую длинную ночь в России свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Сегодня - это важнейший сектор экономики региона, а стабильное энергоснабжение – одно из главных условий комфортного проживания людей в условиях Арктики, развития промышленности, строительства и других отраслей. Лидер по производству электроэнергии в Мурманской области - Кольская атомная станция. Электричеством область обеспечивают и ГЭС на реках Тулома, Нива, Паз, Ковда, Воронья и Териберка, а также уникальная Кислогубская приливная электростанция.