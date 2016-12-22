"Мурманск" летает. Одна из авиакомпаний присвоила воздушному судну имя города-героя

Андрей Зайцев.

Лайнер с названием столицы Заполярья совершил первые рейсы из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров и обратно.

Рейс из Санкт-Петербурга 6343. Теперь, это прилетает - "Мурманск". Самый большой город в мире за Полярным кругом стал именем самолёта. Первые пассажиры уже оценили качество перелёта с названием столицы Заполярья на борту.

Аэробус А319. Работает на средних и коротких линиях. Лётчики - люди суеверные. Строчку песни "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" - знают хорошо. В данном случае надпись на борту лишь придаёт уверенности в работе.

Командир воздушного судна "Мурманск" Александр Шулаев: "Судя по истории Мурманска, полетит и поплывёт он далеко. И долго будет плавать, конечно. Меня связывает многое с Мурманском, у меня здесь родственников много".

Вопросы же к гендиректору мурманского аэропорта в большинстве своём касались жалоб северян, о которых говорили накануне на оперативном совещании в правительстве области. В зал прилёта перестали пускать, багаж ждать приходится долго.

Генеральный директор ОАО "Аэропорт Мурманск" Андрей Осипов: "Зависит всё от времени и поэтому, достаточно, по нормативу мы укладываемся по выдаче багажа. Другой зал прилёта, который по конструктиву своему не имеет зала для встречающих. Это в чистом виде зона выдачи багажа. Туда по авиационно-транспортной безопасности просто запрещено пускать встречающих".

В день прилёта "Мурманска" снегоуборочная техника беспрерывно работала на территории аэропорта. Сложно было представить, что ещё совсем недавно из-за погодных условий пришлось отменять рейсы. Посадка и взлёт "Мурманска" прошли строго по расписанию.

Военные корабли, гражданские суда с названием "Мурманск" уже бороздят просторы Мирового океана. Теперь же, в год 100-летия столицы Кольского Заполярья, имя города-героя будет и на воздушном лайнере".