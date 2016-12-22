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22.12.2016 19:00

Хвойное изобилие. В Заполярной столице открылись ёлочные базары. Особое внимание качеству и безопасности продукции

Яков Осетров.

Зеленые пятна на белоснежном фоне. Верная примета - в Заполярье развернулись ёлочные базары! Например, в Мурманске - 13 площадок. Предприниматели получили 15 разрешений и начали поставлять пушистые сосны, ароматные ели и оригинальные букеты из лапника. Хвойное изобилие - не только из лесов Заполярья, но также из Архангельской и Ленинградской областей, из Карелии и даже из средней полосы. Учитывая такое разнообразие, особое внимание уделяют качеству и безопасности живых символов праздника.
Главный специалист отдела потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации г. Мурманска Ирина Рохлина: "В этом году в нашем регионе обнаружен ёлочный Чёрный Усач - в трех местах - поэтому фитосанитарный надзор будет усилен и проверяться будут елочные базары. Мы обзвонили всех субъектов, которые получили разрешение, чтобы они побеспокоились о документах".
Стоимость ёлок - определяют сами предприниматели, но их аппетиты сдерживают конкуренты. Например, магазины, где есть и живые елки в цветочных горшках, и искусственные, которые почти не отличить от настоящих. Так что на базарах цены обещают быть относительно доступными, и выбрать свою ёлку можно в любой день - вплоть до 31 декабря.
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