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22.12.2016 18:50

Телерадиокомпания "Мурман" готовится к встрече Нового года. Вспомним, каким был уходящий год вместе!

Артем Дашевский, Елена Сивонен.

До Нового года осталось всего 9 дней. Наша телерадиокомпания тоже готовится к встрече 2017. И уже в эту субботу мы хотим вместе с вами вспомнить, каким был уходящий - 2016.
Мы провожаем 2016 год. Традиционно, перебирая в памяти события, которыми он нам запомнился.
Блиц: "У меня четвертая внученька родилась".
Столетие отпраздновала столица Кольского Заполярья. Подарком стала новая Ленинградка, в стенах областной филармонии зазвучал орган, Морской вокзал распахнул свои ворота.
Илья Комлев: "Ты знаешь, что эта песня, без малого 20 лет была  визитной карточкой теплохода "Вацлав Воровский", эстафету которого приняла "Клавдия Еланская"?
Алексей Набокин: "Да, и... да что ж такое то".
Не всё, конечно, получалось. Каким будет следующий год, зависит только от нас. И пусть всё, что загадано в новогоднюю ночь обязательно сбудется.   
Блиц: "Любви, самое главное — любви".
Расскажем о спортивных успехах уходящего года, символе года нового, из подручных материалов научимся создавать сказку и вместе украсим елку.
Наталия Бурдина: "И только представьте — эта игрушка будет встречать уже 57 Новый год".
Праздничное зажжение телевизионной вышки, катание на лыжах, для кого-то первое в жизни, зимние забавы, и, конечно, поздравление Деда Мороза - в программе "Теле-Новый год-2017" уже в эту субботу в 11:20 на канале "Россия". Не пропустите!
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