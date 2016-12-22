Телерадиокомпания "Мурман" готовится к встрече Нового года. Вспомним, каким был уходящий год вместе!

Артем Дашевский, Елена Сивонен.

До Нового года осталось всего 9 дней. Наша телерадиокомпания тоже готовится к встрече 2017. И уже в эту субботу мы хотим вместе с вами вспомнить, каким был уходящий - 2016.

Мы провожаем 2016 год. Традиционно, перебирая в памяти события, которыми он нам запомнился.

Блиц: "У меня четвертая внученька родилась".

Столетие отпраздновала столица Кольского Заполярья. Подарком стала новая Ленинградка, в стенах областной филармонии зазвучал орган, Морской вокзал распахнул свои ворота.

Илья Комлев: "Ты знаешь, что эта песня, без малого 20 лет была визитной карточкой теплохода "Вацлав Воровский", эстафету которого приняла "Клавдия Еланская"?

Алексей Набокин: "Да, и... да что ж такое то".

Не всё, конечно, получалось. Каким будет следующий год, зависит только от нас. И пусть всё, что загадано в новогоднюю ночь обязательно сбудется.

Блиц: "Любви, самое главное — любви".

Расскажем о спортивных успехах уходящего года, символе года нового, из подручных материалов научимся создавать сказку и вместе украсим елку.

Наталия Бурдина: "И только представьте — эта игрушка будет встречать уже 57 Новый год".

Праздничное зажжение телевизионной вышки, катание на лыжах, для кого-то первое в жизни, зимние забавы, и, конечно, поздравление Деда Мороза - в программе "Теле-Новый год-2017" уже в эту субботу в 11:20 на канале "Россия". Не пропустите!





