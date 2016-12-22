23 декабря президент России проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Алексей Елкин.

До большой пресс-конференции президента меньше суток. В Москве уже работает съемочная группа ГТРК "Мурман" - Анастасия Ярославская и Алексей Набокин. В пятницу они представят Кольский север. На кадрах, уже снятых нашими коллегами, - зал где пройдет общение с прессой. Для Владимира Путина встреча в таком формате станет уже 12 по счету. Мероприятие начнется ровно в полдень. Аккредитовано порядка 1400 представителей российских и зарубежных СМИ. От "Мурманского вестника" делегирован Лев Федосеев. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, - в центре внимания, традиционно, экономика и социальная сфера России.





