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23.12.2016 09:05

В Мурманске состоялась встреча заместителя губернатора Инны Погребняк с заместителем руководителя информационно-поисковой системы "Видеопаспорт"

Татьяна Нестерова.

Встреча заместителя губернатора Инны Погребняк с заместителем руководителя информационно-поисковой системы "Видеопаспорт". Тема разговора - реализация совместного проекта - по устройству в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. За неделю в нескольких городах Кольского Заполярья съемочная группа телепрограммы "Пока все дома" сняла 30 историй о маленьких северянах. Следующий шаг - поиск приемных родителей. В Мурманской области проект поддерживает, как региональная власть, так и областной фонд "Время добра".
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Около 4 тысяч детей-сирот. И вся политика направлена именно на то, чтобы дети получали именно семейное воспитание. Поэтому процент детей, помещенных в семьи под опеку на различных условиях, у нас повышается".
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