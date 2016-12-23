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23.12.2016 08:50

За успехи в учёбе, творчестве и спорте мурманские школьники получили подарок - путевки на экскурсионный тур

Яков Осетров.

Новогодний подарок получили около 100 мурманских школьников. За успехи в учёбе, творчестве и спорте. Экскурсионный тур. Путёвки оплатил муниципалитет. Это уже традиция. В прошлые разы ребята ездили по Золотому кольцу, побывали в Санкт-Петербурге. Сейчас - тур в столицу нашей родины. 5 дней. Северяне посетят выставки и ледовое шоу в спорткомплексе Олимпийский, цирк на Цветном бульваре, Океанариум и Музей занимательных наук. На главное ёлке страны - получат подарки от Деда Мороза. Возвращение в Мурманск - 29 декабря.
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "Программу составили так, что детям будет очень интересно. Они получат огромное количество эмоций. Я хочу вам сказать, что эти дети это заслужили, потому что они труженики, они действительно доказали, что они у нас большие очень умницы и помощники взрослых".
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