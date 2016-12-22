Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
22.12.2016 18:55

В заполярной "Кировке" продолжаются Губернаторские новогодние елки

Светлана Деменева.

О елках в прямом и в переносном смысле. "В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Елочки". Несколько сотен мальчишек и девчонок со всей области уже увидели новогодний спектакль.   Приглашения на Губернаторскую елку получают те, кто учится на 4 и 5, сироты и оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, особые детки, а еще у кого родители - военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел. Сегодня маленьких северян приехала поздравить глава региона Марина Ковтун.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы он был сказочным, радостным, ярким и праздничным. Чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы у вас было очень много подарков, поздравлений, и чудес. С Новым годом дорогие ребята и взрослые".   
Посетить Губернаторские новогодние елки смогут больше 3000 юных зрителей из Заполярья. Практически ежедневно, новогодние представления проходят 2 раза в день. Дети приезжают из всех муниципалитетов региона. Учеников 5 - 7 классов специальные агенты приглашают на танцевально - развлекательную программу "Секретная миссия Деда Мороза или время новогодних чудес".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 61.11
Евро = 63.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.