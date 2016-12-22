В заполярной "Кировке" продолжаются Губернаторские новогодние елки

Светлана Деменева.

О елках в прямом и в переносном смысле. "В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Елочки". Несколько сотен мальчишек и девчонок со всей области уже увидели новогодний спектакль. Приглашения на Губернаторскую елку получают те, кто учится на 4 и 5, сироты и оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, особые детки, а еще у кого родители - военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел. Сегодня маленьких северян приехала поздравить глава региона Марина Ковтун.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы он был сказочным, радостным, ярким и праздничным. Чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы у вас было очень много подарков, поздравлений, и чудес. С Новым годом дорогие ребята и взрослые".

Посетить Губернаторские новогодние елки смогут больше 3000 юных зрителей из Заполярья. Практически ежедневно, новогодние представления проходят 2 раза в день. Дети приезжают из всех муниципалитетов региона. Учеников 5 - 7 классов специальные агенты приглашают на танцевально - развлекательную программу "Секретная миссия Деда Мороза или время новогодних чудес".







