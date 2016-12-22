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22.12.2016 18:20

Кировчанин Сергей Вотчиц стал победителем V Международного праздника плотницкого искусства

В посёлке Никель состоялся Международный праздник плотницкого искусства, посвящённый памяти преподобного Трифона Печенгского - основателя самого северного монастыря России.

В этом году свое творчество гостям праздника представили 20 мастеров декоративно-прикладного искусства из Кольского Заполярья, Великого Новгорода, приграничных районов Норвегии и Финляндии. Уникальные ручные работы мастеров выполнены из  древесины в различных техниках: плетение из бересты и  лозы, роспись по дереву, художественная резьбы и других.

В рамках праздника состоялся конкурс плотницкого мастерства, участие в котором приняли 10 мастеров. За отведенное время они практически с нуля создавали работы из дерева. По итогам конкурса лучшим мастером признан кировчанин Сергей Вотчиц. В номинации «Домашняя утварь» победила Маргарита Стриленко из Кандалакши, в номинации «Скульптура» - Владимир Селютин из Ловозера, лучшую деревянную игрушку сделал новгородец Михаил Елисеев, а в категории «Функциональные предметы быта» отличилась Наталья Григорьева из Кандалакши.

Гости и участники праздника также приняли участие в викторинах, выставке-ярмарке «Волшебство рукоделия», на которой были представлены работы клуба декоративно-прикладного творчества клуба «Городские мастера», экскурсиях в Историко-краеведческий музей Печенгского района и  Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь. Для юных гостей праздника - учеников Детской художественной школы №1 п. Никель мастера провели обучающие уроки по росписи дерева и плетению из лозы. Проведение Международного праздника плотницкого искусства, ставшего уже традиционным, позволяет возродить старинные традиции плотницкого дела на севере, а также поддержать интерес к плотницкому искусству со стороны современных мастеров и творческих коллективов.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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