Вымогательство и торговля наркотиками. Дело "североморских боксеров" передано в суд

Алексей Котович.

Уголовное дело в отношении так называемых "североморских боксеров" передано в суд - об этом сегодня журналистам рассказали на брифинге в региональном УМВД. На скамью подсудимых попадут шестеро участников организованной преступной группы. По версии следствия ОПГ действовала в Североморске с 2012 года. До задержания сотрудниками полиции в 2014 году смогла наладить в ЗАТО сеть по продаже психотропных веществ. Свое прозвище группа получила из-за хорошей физической подготовки участников и их увлечения боксом. Пятерым подсудимым инкриминируется вымогательство. Троим - еще и сбыт наркотиков в крупном размере, плюс принуждение свидетеля к даче ложных показаний.

Начальник отдела прокуратуры Мурманской области: "В отношении трех лиц еще выделены уголовные дела потому, что с ними прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В данном случае обвиняемые активно способствовали расследованию уголовного дела. Рассказали следствию о структуре преступной группы, о ролях каждого участника в этой группе. Это всегда помогает при расследовании преступлений, которые совершают организованные преступные группы".



