Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
22.12.2016 19:10

Вымогательство и торговля наркотиками. Дело "североморских боксеров" передано в суд

Алексей Котович.

Уголовное дело в отношении так называемых "североморских боксеров" передано в суд - об этом сегодня журналистам рассказали на брифинге в региональном УМВД. На скамью подсудимых попадут шестеро участников организованной преступной группы. По версии следствия ОПГ действовала в Североморске с 2012 года. До задержания сотрудниками полиции в 2014 году смогла наладить в ЗАТО сеть по продаже психотропных веществ. Свое прозвище группа получила из-за хорошей физической подготовки участников и их увлечения боксом. Пятерым подсудимым инкриминируется вымогательство. Троим - еще и сбыт наркотиков в крупном размере, плюс принуждение свидетеля к даче ложных показаний.
Начальник отдела прокуратуры Мурманской области: "В отношении трех лиц еще выделены уголовные дела потому, что с ними прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В данном случае обвиняемые активно способствовали расследованию уголовного дела. Рассказали следствию о структуре преступной группы, о ролях каждого участника в этой группе. Это всегда помогает при расследовании преступлений, которые совершают организованные преступные группы".

← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 61.11
Евро = 63.61
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.