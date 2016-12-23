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23.12.2016 09:27

Заполярные пожарные сменили "боёвки" на бутцы и шорты. В Мурманске - региональный чемпионат государственной противопожарной службы по мини-футболу

Любовь Дубова.

На поле - шесть команд. Филиалы со всей области. Эти соревнования завершают областную спартакиаду. В ней сразу 12 состязаний. Среди них - плавание, лыжные гонки, легкая атлетика. Не первый год в лидерах мурманчане. Спорт - составляющая подготовки спасателей.
Ведущий специалист отдела подготовки Управления по ГО ЧС и ПБ Мурманской области, главный судья соревнований Михаил Жмуцкий: "Естественно, это пропаганда здорового образа жизни, привлечение работников ГПС Мурманской области к спортивным соревнованиям. Сами понимаете, работа пожарного подразумевает хорошую физическую подготовку, спортивные соревнования. Эта одна из форм физподготовки".
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