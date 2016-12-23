"Предчувствие Рождества". Апатитский хор "Виктория" принял участие в международном фестивале

Артем Дашевский.

Он проходил в северной столице. Коллектив из Наукограда был единственным, кто представил Заполярье. Площадкой творческого форума стал Исакиевский собор. Там особенная акустика. Поэтому репетиции северян проходили в библиотеке, чтобы привыкнуть к иному звучанию голосов. Произведения рождественской тематики коллектив исполняет уже десять лет. В планах - дать большой концерт для жителей Апатитов и Кировска.

Участница хора Светлана Бузакова: "Это потрясающие просто ощущения, и что удивительно, на всех концертах было очень много зрителей, казалось бы, такая довольно специфическая музыка . Духовные песни – всё равно это идёт от сердца, это всем нравится".