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23.12.2016 09:20

"Предчувствие Рождества". Апатитский хор "Виктория" принял участие в международном фестивале

Артем Дашевский.

Он проходил в северной столице. Коллектив из Наукограда был единственным, кто представил Заполярье. Площадкой творческого форума стал Исакиевский собор. Там особенная акустика. Поэтому репетиции северян проходили в библиотеке, чтобы привыкнуть к иному звучанию голосов. Произведения рождественской тематики коллектив исполняет уже десять лет. В планах - дать большой концерт для жителей Апатитов и Кировска.
Участница хора Светлана Бузакова: "Это потрясающие просто ощущения, и что удивительно, на всех концертах было очень много зрителей, казалось бы, такая довольно специфическая музыка . Духовные песни – всё равно это идёт от сердца, это всем нравится".
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