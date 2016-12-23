В преддверии новогодних каникул сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности

Светлана Деменева.

Особенно тем северянам и гостям полуострова, которые планирует катание на горных лыжах. Самые опасные склоны на территории Заполярья - в Хибинах. В эти дни большая вероятность схода лавин. Много осадков и нестабильная температура. "Диких" туристов специалисты призывают регистрировать маршруты в МЧС. Только так, в случае чрезвычайной ситуации, спасатели смогут оперативно прийти на помощь.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по Мурманской области Александр Фролов: "Получите так же довольно-таки конкретный, обширный инструктаж, правила поведения, все тревожные телефоны, места возможного выхода на связь, места, где работают сотовые операторы, потому что есть глухие места - знаете, где сотовая связь не функционирует".