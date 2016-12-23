Снегоходные туры на полуострове Рыбачий, сафари на снегоходах по Кандалакшскому району. В новогодние каникулы северян и гостей Заполярья ждет большое разнообразие туристических продуктов

Светлана Деменева.

В новогодние каникулы северян и гостей Заполярья ждет большое разнообразие продуктов - туристических. Свои услуги готовы предоставить 11 горнолыжных склонов Мурманской области. Новинка сезона - снегоходные туры на полуострове Рыбачий. Сафари на снегоходах по Кандалакшскому району. В самом популярном у туристов - Кировске - количество трасс стало больше. Их еще и расширили. Заработал детский склон.

Заместитель главы администрации г. Кировска Дмитрий Петин: "24 декабря - анонсирую - открытие городского зип-лайна на склоне Большой Вудьявр. Это уникальное будет сооружение, единственное в области, которое будет называться норвежский парк Кировска. Грубо говоря, это такая горная тарзанка, со специальными устройствами, со страховкой".