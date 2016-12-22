Итоговое заседание завершилось в региональном парламенте. Был утвержден бюджет на предстоящий год и плановый двухлетний период

Владимир Волков.

"Бюджетный день" в областной Думе. Вопрос номер один повестки итогового заседания в уходящем 2016 году - главный финансовый документ. Что особенно важно - на три года вперед.

Экономика, образование, социальные обязательства и поддержка малоимущих северян - именно эти проблемы поставлены во "главу угла" при рассмотрении бюджета региона. Социальные траты составляют львиную долю от общих расходов.

Председатель Мурманской областной Думы. (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Очень много вопросов, которые необходимо решать - это и вопрос повышения зарплат бюджетников в следующем году. На 4,5 процента, ремонт учреждений культуры. Безопасность образовательных учреждений".

"Справедливая Россия", по бюджетным вопросам высказывает категоричное "нет". Задача номер один, повысить расходную часть и более существенно поддержать льготников.

Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы (фракция "Справедливая Россия") Александр Макаревич: "Есть конкретное мое предложение, спасибо другим депутатам за поддержку, об увеличении ассигнований министерства социального развития, на господдерджку социально ориентированных некоммерческих организаций".

Медицина - один из наболевших вопросов. Сегодня в нашем регионе не хватает специалистов. Сегодня в Думе разработан план действий, предусмотрены стимулирующие расходы.

Председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Мурманской областной Думы (фракция КПРФ) Михаил Антропов: "В 17 году мы уже должны выйти для врачей на 200 процентов, и так далее, то есть, выйти на плановые показатели к концу следующего года".

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Олег Минин: "Населению Мурманской области, нашим пациентам была предложена вменяемая, научно обоснованная программа по которой мы с вами будем знать где, как и сколько мы будем лечиться".

Фракция ЛДПР предлагает послабления предпринимателям для развития бизнеса. Тем более, что это один из президентских указов в контексте развития региона. Большой плюс, возможность северо - западной парламентской ассоциации коллективного обращения в Госдуму.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы (фракция ЛДПР) Максим Белов: "Федеральному центру активнее инвестировать деньги в регионы с одной стороны, чтобы развивать экономику. Передавать рычаги экономического управления - регионам".

Итогом финального заседания в этом году стало принятие бюджета области на предстоящий год и два последующих периода. В следующем году, по оценкам специалистов, несмотря на сложную экономическую ситуацию, наш Арктический регион сможет реализовать важные экономические проекты.