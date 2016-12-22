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22.12.2016 14:15

Экономика, образование, социальные обязательства и поддержка малоимущих северян. В Мурманске проходит последнее в этом году заседание регионального парламента

Владимир Волков.

Последнее в этом году заседание в эти минуты проходит в региональном парламенте. В повестке — итоги 2016, и главный финансовый документ региона на предстоящие 3 года. Экономика, образование, социальные обязательства и поддержка малоимущих северян — именно эти вопросы поставлены во "главу угла".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Очень много вопросов, которые необходимо решать — это и вопрос повышения зарплат бюджетников в следующем году на 4,5 процента, ремонт учреждений культуры, безопасность образовательных учреждений".
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