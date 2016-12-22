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22.12.2016 18:00

Штраф в размере 150 тыс. рублей наложен на магазин за нарушения при реализации продуктов

Прокуратурой города Североморска в ходе проверки соблюдения законодательства об обороте продовольственных товаров установлено, что в одном из магазинов, в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, осуществлялась реализация товаров с истекшими сроками годности, без маркировки, без указания информации об изготовителе и дате изготовления.

По данному факту прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. По результатам рассмотрения акта реагирования арбитражным судом Мурманской области Общество привлечено в административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 руб.

Прокуратура Мурманской области
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