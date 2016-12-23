Соблюдение правил охраны труда - обязательное условие качественной работы. В Мурманске наградили лучшие предприятия

Анастасия Русинова.

Соблюдение правил охраны труда - обязательное условие качественной работы. Лучшие предприятия отметили в региональном комитете по труду и занятости населения. Награждение прошло в рамках областного семинара. Традиционно в нем приняли участие специалисты комитета, представители профсоюзов. В этом году заявки на конкурс пришли от 31-й организации. Среди награжденных и производственные предприятия. Лидеры списка смогут попасть на общероссийский смотр организации охраны труда.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Ксения Зинатуллина: "И мы их оцениваем на предмет того, как у них встроена система охраны труда, проведена ли спецоценка, бывают ли несчастные случаи, есть ли профессиональные заболевания на производстве. Их достаточно много, и каждую организацию мы ранжируем по всем этим показателям и надо отметить, что разрыв между победителями и лауреатами очень небольшой".