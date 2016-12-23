Сегодня в Москве президент России проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Алексей Елкин.

Для Владимира Путина она станет уже 12-й по счету. Начало - в полдень. Порядка 1400 представителей российских и зарубежных СМИ. Кольское Заполярье представляют - съемочная группа ГТРК "Мурман" Анастасия Ярославская и Алексей Набокин. От "Мурманского вестника" - Лев Федосеев. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, - традиционно, тема номер один - внутрироссийская жизнь. Экономика, социальная сфера. Дмитрий Песков также предположил, что много вопросов зададут по ситуации в Сирии.