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23.12.2016 08:57

Сегодня в Москве президент России проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Алексей Елкин.

Для Владимира Путина она станет уже 12-й по счету. Начало - в полдень. Порядка 1400 представителей российских и зарубежных СМИ. Кольское Заполярье представляют - съемочная группа ГТРК "Мурман" Анастасия Ярославская и Алексей Набокин. От "Мурманского вестника" - Лев Федосеев. Как сообщил пресс-секретарь главы государства, -  традиционно, тема номер один - внутрироссийская жизнь. Экономика, социальная сфера. Дмитрий Песков также предположил, что много вопросов зададут по ситуации в Сирии.
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