До Нового года остались считанные дни. В преддверии праздника мурманские школьники, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве, получили новогодний подарок – туристическую поездку в Москву.

– В столицу отправились 94 юных мурманчанина. Многие из них принимали самое активное участие в праздновании столетнего юбилея Мурманска. Расходы по оплате путевок на себя взял муниципалитет, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Для ребят подготовлена специальная экскурсионная программа: в течение пяти дней они побывают в музеях, на новогоднем представлении в цирке на Цветном бульваре и ледовом шоу в комплексе «Олимпийский», посетят центр океанографии «Москвариум» и музей занимательных наук «Экспериментаниум».

Главным событием поездки станет Новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце, где школьники получат подарки от Деда Мороза.

Администрация г. Мурманска