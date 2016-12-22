Группа регистрационной и экзаменационной работы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» информирует о том, что Управлением безопасности людей на водных объектах МЧС России разработаны новые билеты для проверки теоретических знаний кандидата на получение права управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Их начнут использовать с 1 января 2017 года.

Как пояснила руководитель группы регистрационной и экзаменационной работы старший государственный инспектор по маломерным судам Филатова Галина, главной целью является повышение уровня знаний, теоретической подготовки судоводителей маломерных судов, вопросы теоретического экзамена станут сложнее, а, следовательно, учить билеты нужно внимательнее.

- При проверке теоретических знаний, - говорит Галина Эдуардовна, - заявитель отвечает на вопросы двух билетов, один из которых входит в комплект, предназначенный для проверки теоретических знаний управления маломерным судном определённого типа (моторное судно, гидроцикл) и их обслуживание, другой - входит в комплект, предназначенный для проверки правил плавания и организации судоходства в определённом районе (внутренние воды Российской Федерации, внутренние водные пути Российской Федерации, внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации).

Экзаменационный билет содержит 10 вопросов. На каждый вопрос приведено четыре ответа, один из которых правильный. Две ошибки в одном тематическом блоке будет означать, что экзамен не сдан.

До разработки нового программного обеспечения, прием теоретического экзамена на право управления маломерным судном будет осуществляться на бумажном носителе.

Главное управление МЧС России по Мурманской области