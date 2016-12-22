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22.12.2016 13:20

Более 3,6 тыс. военнослужащих Северного флота стояли в очереди на получение служебного жилья в 2016 году

Начальник Федерального государственного казённого учреждения «Северное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации Юрий Будко подвёл итоги деятельности «Северрегионжильё» в 2016 году. Он рассказал, что в гарнизонах Мурманской и Архангельской областей в очереди на получение служебного жилья в 2016 году стояли более 3,6 тысячи военнослужащих Северного флота.

По его словам, наибольшее количество очередников приходится на города Мурманск и Североморск (Мурманская область), Мирный и Северодвинск (Архангельская область).
При этом большинство жилых помещений, выделяемых там военнослужащим, является муниципальной собственностью.
Для урегулирования указанного вопроса, ФГКУ «Северрегионжилье» с момента начала деятельности направило в органы муниципальной власти указанных ЗАТО и иных городов Мурманской области предложения о заключении Соглашений, которыми будут регламентированы вопросы обеспечения военнослужащих МО РФ служебными жилыми помещениями муниципального фонда.
В настоящее время такие соглашения заключены с администрациями ЗАТО Гаджиево, Видяево, Полярный, Заозерск, с.п. Алакуртти. Разработан регламент с муниципалитетом Мурманска. Находятся в стадии согласования соглашение в ЗАТО Североморск.


Пресс-служба Северного флота
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