В связи со структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Мурманской области и Мурманской областной Думе постановлением Губернатора Мурманской области № 177-ПГ от 20.12.2016 внесены изменения в состав Экономического совета при губернаторе Мурманской области. С текстом постановления можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области в разделе Направления деятельности\ Экономический совет при Губернаторе Мурманской области \ Положение об Экономическом совете при Губернаторе Мурманской области.



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