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22.12.2016 12:50

Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и регионального оперативного штаба

Елена Ямаш.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии Мурманской области и регионального оперативного штаба. Обсуждались меры по обеспечению безопасности северян в праздники. Ожидается, что в мероприятиях в общей сложности примут участие более 120 тысяч человек. Одни из самых масштабных новогодних торжеств - губернаторские елки - стартовали со вчерашнего дня. Отдельное внимание - безопасности их проведения и перевозки юных северян, а также - контролю за выездом заполярных школьников на новогоднюю елку в Москву. Обеспечивать порядок в период зимних праздников будут около 1000 сотрудников внутренних дел.
Врио заместителя начальника полиции УМВД России по Мурманской области по охране общественного порядка Сергей Липовецкий: "Наиболее массовые мероприятия пройдут в новогоднюю ночь, планируется проведение массовых народных гуляний. По предварительным данным, в населенных пунктах установлено около 100 елок".
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