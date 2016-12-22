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22.12.2016 14:50

Житель Заполярного пострадал от действий мошенников

В отдел полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что на сайте нашел объявление о продаже холодильника. Созвонившись с продавцом и договорившись о покупке, северянин перевел более 5 тысяч рублей на указанный ему расчетный счет в качестве предоплаты. После перевода денег телефон продавца был постоянно выключен. Северянин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Мурманской области еще раз обращаются к гражданам с просьбой не перечислять денежные средства за неполученные товары или услуги. Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке или продаже в сети Интернет различных товаров необходимо пользоваться простыми советами.

Заподозрить мошенника можно в случае, если:

- Потенциальный покупатель звонит вам из другого региона;

- Человек соглашается купить товар не глядя;

- Покупатель не соглашается на другие варианты оплаты, кроме электронных платежей;

- Покупатель не готов встречаться лично, не говорит адрес доставки товара.

- Продавец предлагает в качестве подтверждения честности намерений копии своих документов (паспорт, водительские права, ИНН) в качестве подтверждения его личности. На самом деле такие копии скорее всего подделаны в графическом редакторе и ничего не гарантируют.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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