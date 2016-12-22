Спортсмены Мурманской области приняли участие в открытом турнире по плаванию "Кубок А. Попова", который прошел в Москве

16-18 декабря в Москве проходил открытый турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий «Кубок А.Попова», в котором приняли участие более 400 спортсменов из 35 регионов нашей страны, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики. Эти соревнования являются традиционными и проводятся с 2010 года. Спортсмены Мурманской области ежегодно принимают в них участие.

В этом году наш регион на турнире представляли 4 спортсмена ДЮСАШ № 15, члены Мурманской сборной команды по спорту ЛИН и спорту лиц с ПОДА: Хуторская Анастасия, Леонов Денис, Кулевцова Яна, Гелина Юлия. По результатам соревнований наши спортсмены привезли 8 медалей:

Гелина Юлия (спорт лиц с ПОДА) - 1 место (50м брасс);

Хуторская Анастасия (спорт ЛИН) - 2 место (50м вольный стиль, 50м баттерфляй), 3 место (50м на спине);

Леонов Денис (спорт ЛИН) – 3 место (100 м вольный стиль);

Кулевцова Яна (спорт ЛИН) - 2 место (50м кроль на спине, 50м баттерфляй), 3 место (50м вольный стиль).

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области