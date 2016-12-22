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22.12.2016 14:05

Житель г. Мурманска осужден к лишению свободы за нарушения правил дорожного движения

Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении мурманчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Судом установлено, что мужчина 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, дважды привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Кроме того, в отношении северянина в настоящее время в правоохранительных органах Кольского района Мурманской области находится еще одно уголовное дело также по ст. 264.1 УК РФ.
С учетом обстоятельств уголовного дела и позиции государственного обвинителя суд приговорил местного жителя г. Мурманска по совокупности приговоров к наказанию в виде 1 года 10 дней лишения свободы в колонии поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Прокуратура Мурманской области
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