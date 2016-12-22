Сегодня - День образования Пенсионного фонда России

22 декабря 2016 года исполняется 26 лет со дня образования Пенсионного фонда РФ – крупнейшей федеральной системы страны, оказывающей услуги в сфере социального обеспечения граждан. Именно 22 декабря, в 1990 году, в связи с происходящими в России изменениями в политической и социально-экономической сферах, для государственного управления финансами пенсионной системы страны постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» и был учреждён данный Фонд. Именно в конце 18 века появляется такое понятие, как стаж или выслуга лет. Но развитие пенсионного законодательства в 19 веке не привело к упразднению выборочного начисления выплат. Только в период существования СССР в сфере пенсионного обеспечения граждан произошли существенные изменения. Впервые начали выплачиваться пенсии по случаю потери кормильца, устанавливались надбавки для получивших ранения и увечья во время войн и др. В 1956 году Закон «О государственных пенсиях» установил систему пенсионных выплат, просуществовавшую до распада Советского Союза. К 1991 году, когда прекратил существование Советский Союз, в сфере пенсионного обеспечения, так же, как и в других сферах, сложилась довольно сложная ситуация. Поэтому решение проблем в пенсионной сфере в 90-е годы 20 века вылилось в крупную пенсионную реформу, в результате которой появилась система персонифицированного учёта и новый принцип формирования пенсионных накоплений. Кстати, ещё начиная с 1932 года, в нашей стране один из самых низких возрастных порогов выхода на пенсию – он составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. А среди последних веяний в пенсионной сфере стало то, что на размер выплат влияют три основных фактора: размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, а также продолжительность стажа. Ну и, конечно, все постоянно обсуждают вопрос об увеличении возрастного порога выхода на пенсию. Но, как бы то ни было, работа ведётся, и люди её выполняющие имеют право на профессиональный праздник, который и отмечается ежегодно в нашей стране 22 декабря. А все сотрудники Пенсионного фонда России получают сегодня поздравления от руководства, коллег и друзей.

Источник