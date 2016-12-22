22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

50 лет назад день принятия знаменитого плана ГОЭЛРО приобрел статус официального праздника работников энергетической отрасли – одной из ключевых в современной экономике, без которой невозможна работа промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи. В Мурманской области свет и тепло в домах являются не просто знаком комфорта, а необходимым условием для выживания в суровом заполярном климате. Вы обеспечиваете электроэнергией и теплом жителей Заполярья, невзирая ни на какие погодные условия. Ваша профессия требует специальных знаний, ответственности, большой любви к выбранному делу, а порой и самоотверженности. Примите слова искренней благодарности за вашу нелегкую, но жизненно необходимую всем нам работу.

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, безаварийной работы, мира и благополучия вашим семьям!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин