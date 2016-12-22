«У государственных инспекторов по использованию и охране земель регионального Росреестра появился новый инструмент для выявления нарушений земельного законодательства»

Благодаря внесению изменений в Земельный кодекс РФ с 2015 года у государственных инспекторов по использованию и охране земель Росреестра появился новый инструмент для повышения эффективности государственного земельного надзора – административное обследование объектов земельных отношений.

В соответствии с законом под административным обследованием объекта земельных отношений понимается исследование его состояния и способов его использования на основании информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах, информации, полученной в ходе осуществления государственного мониторинга земель, документов, подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, полученной дистанционными методами (дистанционное зондирование (в том числе аэрокосмическая съемка, аэрофотосъемка), результаты почвенного, агрохимического, фитосанитарного, эколого-токсикологического обследований) и другими методами.

Суть процедуры заключается в том, чтобы уполномоченные должностные лица самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований исследовали состояние и способы использования объекта земельных отношений на основании информации из всех доступных легальных источников. При этом проведение административного обследования осуществляется без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и доступа должностных лиц на обследуемые объекты земельных отношений. И это немаловажно, т.к. зачастую как раз невозможность надлежащим образом уведомить правообладатели либо его отсутствие сводит на нет работу земельных инспекторов.

На практике это может выглядеть так: земельный инспектор, изучая открытые источники информации, обнаруживает факт нецелевого использования земельного участка – он предназначен для индивидуального жилищного строительства, а там построен магазин и ведется коммерческая деятельность. Инспектор с помощью данных кадастра недвижимости, публичной кадастровой карты, правил землепользования и застройки, единого государственного реестра прав устанавливает юридические обстоятельства, составляет акт административного обследования. Затем в случае необходимости в установленном порядке проводится внеплановая проверка.

На первый взгляд у лиц, использующих земельные участки, могут возникнуть опасения по поводу соблюдения их прав. Но следует отметить, что оснований для беспокойства нет, т.к. процедура осуществления административного обследования четко прописана на законодательном уровне.

Есть такие земельные участки и в нашем городе. Так, 27.12.2016 в 15 час 00 мин по адресу: г. Мурманск, ул. адмирала Лобова, д. 51, где расположен Городской спортивный центр «Авангард», государственными земельными инспекторами Управления Росреестра по Мурманской области будет проведено плановое административное обследование объекта земельных отношений – земельного участка, расположенного по данному адресу.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии