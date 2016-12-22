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22.12.2016 11:50

Новости УФССП России по Мурманской области

Молодой человек, житель поселка Умба Терского района Мурманской области, обязанный по двум исполнительным листам выплачивать алименты в пользу двух бывших жен на содержание несовершеннолетних детей, злостно уклонялся от уплаты алиментов. Нигде не работал, на учет в Центр занятости населения не вставал, периодически менял место жительства, всячески уклонялся от исполнения решений суда.

Объявленный в розыск судебным приставом должник был установлен и доставлен в отдел судебных приставов Терского района. В отношении мужчины за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей были составлены два административных протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Мировым судьей принято решение о назначении наказания в виде 60 часов обязательных работ по каждому нарушению.
После вступления постановлений мирового судьи в законную силу злостный алиментщик встал на учет в Центр занятости населения, ему присвоен статус безработного и назначено пособие, из которого производятся удержания алиментов.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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