Продолжается прием заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»

С 1 ноября 2016 года по 6 июня 2017 года в России проходитVI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - самый масштабный детский литературный конкурс в стране. Ежегодно в проекте участвует более 2 миллионов школьников из 85 регионов России.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 6-10 классов учреждений общего и дополнительного образования. Ребятам предлагается прочитать вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Продолжительность выступления каждого участника - не более 5 минут. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации и костюмы.

Всероссийский конкурс проходит в несколько этапов: школьный, районный, региональный, всероссийский, суперфинал. Всероссийский финал пройдет с 3 по 24 мая 2017 года в Международном детском центре «Артек», куда будут направлены по 3 победителя от каждого региона России. Суперфинал конкурса традиционно состоится 6 июня 2017 года в Москве.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию до 25 января 2017 года.

Ознакомиться с Положением VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» и документами, необходимыми для регистрации, можно на официальном сайте конкурса.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области