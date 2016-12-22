Юные мурманчане и их родители приняли участие в семейном празднике «Предпраздничный переполох или с Новым годом!»

В преддверии Нового года Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией общества слепых провели семейный праздник для детей и их родителей «Предпраздничный переполох или с Новым годом!».

Ведущими праздника стали Зимушка- зима и капризный чертик, которые приготовили для всех гостей новогодние испытания. Взрослые и дети с удовольствием приняли участие в конкурсах, викторинах, веселых инсценировках, потанцевали, прочитали стихи и исполнили свои любимые песни. Закончился праздник поздравлениями, чаепитием и вручением подарков.



/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/