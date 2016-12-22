В мурманском следственном изоляторе побывали родственники осуждённых

В следственном изоляторе № 1 г. Мурманска для родственников осужденных отряда хозяйственного обслуживания провели «День открытых дверей».

В начале мероприятия сотрудники отдела по воспитательной работе рассказали гостям учреждения об условиях проживания в отряде, материально-бытовом обеспечении осужденных.

Во время беседы были также даны ответы на вопросы родственников о процедуре условно-досрочного освобождения, возможности предоставления отпуска с выездом за пределы учреждения, замены неотбытой части срока более мягким видом наказания, возможности перевода в колонию-поселение, предоставления длительных и краткосрочных свиданий.

В этот день руководством СИЗО для пришедших на мероприятие граждан было организовано посещение отряда хозяйственного обслуживания: спортивного зала, комнаты для приема пищи, помещений для проживания и отдыха, часовни. Гости изолятора смогли ознакомиться с функционирующей в помещении отряда «Мультимедийной газетой».

Дополнительно сотрудники учреждения провели индивидуальный прием родственников осужденных по личным вопросам.

Закончился «День открытых дверей» традиционным чаепитием, во время которого участники встречи выразили администрации СИЗО благодарность за регулярность проведения подобных мероприятий для родственников.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области