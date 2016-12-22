В Мурманске пройдет видеоконференция о приемной кампании в вузы региона в 2017 году

Видеоконференцию проводит Министерство образования и науки Мурманской области совместно с представителями Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета. На конференции будет представлена информация об образовательных организациях, руелизуемых направлениях и специальностях, о порядке поступления в 2017 году, сроках подачи документов, условиях обучения. Родители абитуриентов смогут задать все интересующие их вопросы.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /