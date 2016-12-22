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22.12.2016 12:35

В Мончегорске по факту управления автомобилем в нетрезвом состоянии возбуждено уголовное дело

Сотрудниками ГИБДД в городе был остановлен автомобиль «ГАЗ» под управлением мужчины 1984 года рождения. Полицейскими у него были выявлены признаки алкогольного опьянения, которые подтвердило проведенное освидетельствование. Содержание алкоголя в крови составило 0,228 мг/л.

Полицейские установили в ходе проверки, что мужчина является жителем Красноярского края, в Мурманскую область приехал в рабочую командировку. В феврале текущего года данный гражданин, находясь в состоянии опьянения, был привлеченным к административной ответственности и лишен водительских прав. Срок наказания еще не истек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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