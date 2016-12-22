"Век Мурманска". 2011 год

В 2011 году Мурманск широко отметил 95 лет со дня рождения. Празднование продолжалось целую неделю – прошёл форум глав городов-побратимов Мурманска, лазерно-огневое шоу, посвященное его истории, целый ряд представлений, спортивных и культурных мероприятий, посвященных юбилею. И тогда же началась подготовка к столетнему юбилею заполярной столицы.

В январе 2011-го завершился основной этап реконструкции взлетно-посадочной полосы Мурманского аэропорта. Это позволило уже с марта осуществлять прямые рейсы в Испанию, Грецию и по некоторым другим направлениям. В феврале сейнер-траулер «Лазурный» привез в Мурманск первый груз свежей мойвы «урожая-2011». За период мойвенной путины мурманские рыбаки выловили и доставили на берег почти 50 тысяч тонн этой рыбы. В конце февраля атомный ледокол «Вайгач» был направлен в Финский залив, где сложились аномальные, крайне тяжелые ледовые условия, и приступил к проводке судов. Атомоход вернулся в Мурманск только 16 апреля. За полтора месяца, по официальным данным, «Вайгач» освободил из ледового плена 258 судов. В том же году собрат «Вайгача», ледокол «Таймыр», работавший в Енисейском заливе, столкнулся с серьёзным испытанием – 3 мая, в 17.10 система радиационного контроля зафиксировала в вентиляции помещения реакторной установки атомохода незначительное повышение радиоактивности воздуха. Причиной явилась неплотность системы первого контура. В этот момент «Таймыр» вел на буксире судно в Дудинку. Трое суток ледокол на 30-процентной мощности реактора шел до губы Долгой, затем отключил и охладил установку и в сопровождении атомохода «Россия» на дизельном ходу 12 мая пришел в Мурманск. В марте хоккейный клуб «Мурман» стал победителем чемпионата России по хоккею с мячом в первой лиге и получил право вновь выступать в высшем дивизионе отечественного бенди. 27 марта в России было введено постоянное летнее время. Нововведение не слишком понравилось россиянам, особенно сложно пришлось жителям северных районов. К счастью, через три года мы вновь вернулись к обычному исчислению времени. В апреле открылся мурманский перинатальный центр, 13 апреля, в 5.30, здесь появился на свет первый ребёнок, девочка. В июне на остановке у областной больницы начал работать первый рыбный троллейбус – там всегда можно было купить свежую рыбу, выловленную мурманскими прибрежниками.

Декабрь 2011-го принёс сразу две трагедии на море. 14 числа, в 22.58 на втором мостике жилой надстройки атомного ледокола «Вайгач», работавшего в Енисейском заливе, возникло возгорание. «Вайгач» обеспечивал ледокольную проводку теплохода «Капитан Данилкин» Мурманского морского пароходства и двигался в направлении пролива Карские Ворота. В результате пожара погибли два члена экипажа атомохода. 18 декабря в Охотском море затонула самоподъёмная буровая установка «Кольская».