Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Светлана Чеченина – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области отмечает 25-летний юбилей. Об основных итогах работы в течение этих лет и, в частности, уходящего года речь пойдёт в передаче «Север мой». В ней примет участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Светлана Чеченина.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнётся в 13 часов 10 минут.